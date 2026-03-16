Женщина вместо развода предложила любовнице мужа взять его в аренду за $920 в месяц

В Таиланде женщина предложила любовнице мужа взять его в аренду за $920 в месяц

В Таиланде женщина вместо развода предложила любовнице взять ее мужа в аренду за $920 в месяц, пишет NDTV.

Жена, представившаяся как Кхун Кванг, рассказала, что ее муж — полицейский — длительное время состоял в отношениях с другой женщиной и даже переехал жить в ее квартиру.

Проблемы начались в середине 2025 года, когда Кхун заметила неизвестную женщину, активно следившую за ее мужем в интернете и просматривавшую ее страницы в социальных сетях. Вскоре поведение мужчины изменилось: он стал поздно возвращаться домой и часто игнорировал звонки.

Конфликт достиг кульминации, когда однажды ночью мужчина вернулся домой около часа ночи и заявил, что хочет уйти из семьи. При этом он сказал, что оставляет жене и ребенку дом, автомобиль и долги.

Позже Кванг решила проверить подозрения и наняла частного детектива. Уже в первый день расследования выяснилось, что ее муж посещал дом в районе, где, предположительно, проживает его любовница.

После этого женщина потребовала, чтобы супруг вернулся домой для разговора. Он согласился и признался, что другая женщина знала о его семье, но не собиралась брать на себя ответственность за возможные финансовые обязательства, если он разведется.

Некоторое время после этого мужчина снова жил с семьей, однако позже признался жене, что все еще испытывает чувства к любовнице и не может прекратить отношения.

Тогда Кванг предложила необычное решение: она согласна не разводиться, если другая женщина будет платить $920 в месяц за возможность жить с ее мужем, назвав это своего рода «арендой».

По словам женщины, любовница согласилась на такие условия и заявила, что деньги для нее не проблема. Однако сам мужчина отверг подобную идею.

Юрист Пэт Анусорн Асурапонг заявил, что подобный «договор аренды мужа» не имеет юридической силы в Таиланде, поскольку противоречит общественному порядку и законам страны о моногамии.

Ранее женщина изготовила взрывчатку и прикрепила к машине любовницы своего мужа.