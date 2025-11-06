На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше увеличилось число нападений на украинцев из-за национальности

Onet: число преступления против украинцев в Польше за два года выросло на 66%
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Количество преступлений, совершенных в Польше против украинцев на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года увеличилось более чем на 66%. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на данные местной полиции.

По информации силовиков, с 1 января по 31 июля 2025 года было зафиксировано 543 подобных преступления, что на 159 больше, чем за аналогичный период 2024 года (384 случая). Таким образом, показатель вырос на 41%.

Наибольшее число правонарушений приходилось на угрозу совершением преступления по отношению к человеку (ст. 190 п.1 УК Польши) — с января по июль зарегистрировано 322 таких случая. Для сравнения, за весь 2022 год таких преступлений было 317, в 2023 году — 359, а в 2024 году их число выросло до 479.

На втором месте по распространенности оказались преступления, связанные с уничтожением имущества по национальному признаку. В 2024 году зафиксировали 421 такой случай, а за первые семь месяцев 2025 года — уже 306. Третью строчку занимают нападения с применением физического или психологического насилия: в 2024 году зарегистрировано 278 таких случаев, а в 2025 году — 196. При этом от физических нападений с телесными повреждениями пострадали 204 украинца в 2024 году и 118 — за первые восемь месяцев 2025 года.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.

