Россиянам объяснили, как спасти растения на даче во время похолодания

Наступившие весной похолодания стали серьезной угрозой для большинства растений, растущих на даче. Минимизировать ущерб и помочь культурам справиться с заморозками поможет комплексный подход. Об этом aif.ru рассказала ландшафтный архитектор Ирина Рождественская.

По словам специалиста, за два-три дня до ухудшения погоды следует обрабатывать растения с помощью стимуляторов стресса, которые помогают им спастись от легкого холода.

«За сутки до заморозка используют пленочные препараты, которые создают тонкую пленку на листьях и цветках. Монофосфат калия или глицерин, внесенные по листу, также немного понижают точку замерзания клеточного сока, а раннее опрыскивание карбамидом до распускания почек может слегка задержать их открытие на несколько дней», — объяснила эксперт.

Она добавила, что также нужно скорректировать питание растений в период холодов, поскольку перекорм азотом повышает чувствительность культур.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого рассказал «Газете.Ru», что при посадке рассады в открытый грунт следует ориентироваться не на календарь, а на состояние саженцев, температуру воздуха и почвы.

