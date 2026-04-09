Россиянам назвали эффективные способы посева моркови

Есть несколько проверенных и эффективным способов, с помощью которых можно посеять морковь. При этом у каждого из методов есть свои преимущества. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

По словам эксперта, одним из самых простых способов посева моркови является работа с песком. Для этого необходимо смешать семена с сухим песком, посыпав заранее заготовленные бороздки.

«Второй способ — посев на бумажной ленте. Этот метод позволяет добиться идеальной схемы посадки. «Надо наклеить семена на туалетную бумагу, а после положить в бороздки и засыпать землей», — объяснил агроном.

Он также добавил, что посеять морковь можно с помощью киселя, благодаря которому удастся надежно зафиксировать семена в бороздках и обеспечить им дополнительную влагу. Для этого следует сварить густой кисель, аккуратно смешать его с семенами, а затем вылить получившуюся смесь в бороздки.

Помимо этого, существует способ посева пророщенных семян. Необходимо заранее подготовить их, замочив в чистой воде на два-три дня. После этого уже можно высаживать в бороздки.

Агроном Владимир Викулов до этого предупреждал, что использование простой земли с огорода для проращивания рассады является одной из самых распространенных ошибок. По словам специалиста, для того чтобы добиться хорошего результата, нужно брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазинах.

Ранее россиянам объяснили, как обеспечить себя свежей зеленью на весь год.