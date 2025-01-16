Американский спецназовец рассказал о визите на секретную базу с инопланетными технологиями

Военный из США Рэнди Андерсон рассказал о базе с технологиями пришельцев

Боец сил специального назначения армии США Рэнди Андерсон рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где изучались технологии пришельцев. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, он попал на секретную базу Крейн в штате Индиана во время обучения в 2014 году. Там был лифт, который «опускался под землю глубже, чем казалось изначально». Андерсон отметил, что ему показывали захваченные технологии из России и Китая, а после отвели в помещение, обозначенное как «Инопланетные технологии».

Военный утверждает, что там была «техника значительно более высокого уровня». В помещении была «металлическая сфера размером с баскетбольный мяч», которая находилась над подиумом. Андерсон добавил, что объект как будто бы парил в воздухе. Поверхность платформы была изготовлена из странного металла, который «нельзя ни с чем сравнить».

Сотрудники базы отметили, что сфера была извлечена из потерпевшего крушение корабля, добавил военный.

Также ему показали металлический браслет, у которого был кристаллический экран, над которым появлялись «какие-то иероглифы».

Андерсон утверждает, что в данный момент работает на секретном объекте в штате Невада, известном среди уфологов под названием Зона 51, и наблюдал там полеты загадочного корабля «треугольной формы». Перемещалось это воздушное судно якобы при помощи антигравитации.

До этого в Канаде полиция нашла обломки неопознанного летающего объекта (НЛО), сбитого истребителем Соединенных Штатов над озером Гурон в приграничье США и Канады.

Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.