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Американский спецназовец рассказал о визите на секретную базу с инопланетными технологиями

Военный из США Рэнди Андерсон рассказал о базе с технологиями пришельцев
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qvist_designs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боец сил специального назначения армии США Рэнди Андерсон  рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где изучались технологии пришельцев. Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, он  попал на секретную базу Крейн в штате Индиана во время обучения в 2014 году.  Там был лифт, который «опускался под землю глубже, чем казалось изначально». Андерсон отметил, что ему показывали захваченные технологии из России и Китая, а после отвели в помещение, обозначенное как «Инопланетные технологии».

Военный утверждает, что там была «техника значительно более высокого уровня». В помещении была «металлическая сфера размером с баскетбольный мяч», которая находилась над подиумом. Андерсон добавил, что объект как будто бы парил в воздухе. Поверхность платформы была изготовлена из странного металла, который «нельзя ни с чем сравнить».

Сотрудники базы отметили, что сфера была извлечена из потерпевшего крушение корабля, добавил военный.

Также ему показали металлический браслет, у которого был кристаллический экран, над которым появлялись «какие-то иероглифы».

Андерсон утверждает, что в данный момент работает на секретном объекте в штате Невада, известном среди уфологов под названием Зона 51, и наблюдал там полеты загадочного корабля «треугольной формы». Перемещалось это воздушное судно якобы при помощи антигравитации.

До этого в Канаде полиция нашла обломки неопознанного летающего объекта (НЛО), сбитого истребителем Соединенных Штатов над озером Гурон в приграничье США и Канады.

Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.

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