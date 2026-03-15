Полиция Японии раскрыла дерзкое ограбление с чемоданами наличных

NHK: в Японии арестовали семь бандитов якудза за кражу чемоданов на $2,7 млн

Полиция Японии задержала семь участников преступного синдиката якудза, которых подозревают в громком ограблении в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ограбление произошло 29 января в районе Тайто рядом со станцией Окатимати, где расположен квартал ювелирных магазинов. Трое бандитов напали на группу из пяти человек — граждан Китая и Японии. Нападавшие распылили слезоточивый газ и похитили три чемодана с деньгами на сумму $2,7 млн.

Когда злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, машина выехала на встречную полосу и сбила пешехода. За рулем находился четвертый участник группы, который, по данным полиции, был одним из организаторов ограбления. После аварии нападавшие пересели в другой автомобиль, которым управлял пятый участник, также причастный к организации налета.

В итоге полиция задержала всех пяти участников ограбления. Еще двоих подозревают в подготовке преступления.

Через 2,5 часа после первого нападения у парковки аэропорта Ханэда произошло еще одно похожее преступление. Неизвестные распылили в лицо жертвам спрей и попытались похитить сумку с примерно $1,24 млн, однако тогда им не удалось завершить ограбление.

Пострадавшие занимались обменом валюты и собирались обменять деньги, полученные от продажи золота. Однако уже в Гонконге на них снова напали — возле обменного пункта у них похитили $377 тыс.

По этому делу полиция Гонконга позднее задержала четырех человек, среди которых был один гражданин Японии. Среди арестованных оказался и человек, привезший деньги в Гонконг. Следствие считает, что именно он передал преступникам информацию о перевозке крупных сумм.

