Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Полиция Японии раскрыла дерзкое ограбление с чемоданами наличных

NHK: в Японии арестовали семь бандитов якудза за кражу чемоданов на $2,7 млн
StreetVJ/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Японии задержала семь участников преступного синдиката якудза, которых подозревают в громком ограблении в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ограбление произошло 29 января в районе Тайто рядом со станцией Окатимати, где расположен квартал ювелирных магазинов. Трое бандитов напали на группу из пяти человек — граждан Китая и Японии. Нападавшие распылили слезоточивый газ и похитили три чемодана с деньгами на сумму $2,7 млн.

Когда злоумышленники пытались скрыться на автомобиле, машина выехала на встречную полосу и сбила пешехода. За рулем находился четвертый участник группы, который, по данным полиции, был одним из организаторов ограбления. После аварии нападавшие пересели в другой автомобиль, которым управлял пятый участник, также причастный к организации налета.

В итоге полиция задержала всех пяти участников ограбления. Еще двоих подозревают в подготовке преступления.

Через 2,5 часа после первого нападения у парковки аэропорта Ханэда произошло еще одно похожее преступление. Неизвестные распылили в лицо жертвам спрей и попытались похитить сумку с примерно $1,24 млн, однако тогда им не удалось завершить ограбление.

Пострадавшие занимались обменом валюты и собирались обменять деньги, полученные от продажи золота. Однако уже в Гонконге на них снова напали — возле обменного пункта у них похитили $377 тыс.

По этому делу полиция Гонконга позднее задержала четырех человек, среди которых был один гражданин Японии. Среди арестованных оказался и человек, привезший деньги в Гонконг. Следствие считает, что именно он передал преступникам информацию о перевозке крупных сумм.

Ранее в Москве задержали мужчину, похитившего драгоценности из ювелирного магазина на 1,8 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
