Родители трехлетнего ребенка с перитонитом не обращались в больницу и едва не погубили его

В Воронежской области спасли трехлетнего ребенка с острым воспалением брюшины
В Воронежской области родители трехлетнего ребенка с перитонитом четыре дня не обращались в больницу,, сообщили в пресс-службе Павловской РБ.

31 марта в приемное отделение поступила женщина с вялым малышом на руках — у ребенка были запавшие глаза, сухие слизистые и вздутый болезненный живот, однако за помощью родители обратились лишь на пятые сутки болезни.

Диагноз подтвердил худшие опасения — разлитой перитонит с острым воспалением брюшины, угрожавший сепсисом и летальным исходом без немедленной операции.

Из‑за тяжелого состояния и риска транспортировки экстренное вмешательство провели на месте. Заведующий хирургическим отделением Алексей Помазов и заведующая отделением анестезиологии-реанимационным Марина Чаркина справились с редким случаем тотального воспаления.

Несмотря на высокие риски кровопотери, операция прошла успешно. Уже на следующий день состояние пациента стабилизировалось.

После консультаций с экспертами Областной детской клинической больницы №2 ребенка доставили санитарной авиацией в региональный центр. На сегодня специалисты ВОДКБ №2 отмечают положительную динамику.

