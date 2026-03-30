В Аргентине годовалый ребенок задохнулся, проглотив накладной ноготь, пишет Daily Mail.

Мальчик по имени Данте Валентин Бермудес Руми был срочно доставлен в больницу после того, как у него начались серьезные проблемы с дыханием. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Согласно предварительным данным вскрытия, причиной смерти стало удушье: дыхательные пути ребенка были заблокированы двумя предметами, застрявшими в горле. Следствие рассматривает версию, что одним из них мог быть искусственный ноготь.

Мать ребенка, Айлин Сауседо, рассказала, что все произошло дома. По ее словам, она заметила, что сын не может дышать, и попыталась срочно найти помощь у соседей и родственников. После этого она самостоятельно отвезла ребенка в больницу, однако дорога заняла около десяти минут, и к моменту прибытия «было уже поздно».

После произошедшего полиция начала официальное расследование обстоятельств случившегося. Сообщается также, что в больнице произошел конфликт: отец ребенка, по данным очевидцев, вступил в ссору с матерью и ее окружением.

