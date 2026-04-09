Потерпевший крушение из-за атаки ВСУ сухогруз остается на дне Азовского моря

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ближайшее время из сухогруза, затонувшего в Азовском море, откачают топливо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судно ... находится на дне Азовского моря вместе с грузом, который был на его борту. Это было зерно. <...> Угрозы окружающей среды от него нет, <...>. Но нефть и топливо, которое там было, спасатели в ближайшее время откачают», — поделился Сальдо.

Он пояснил, что на борту судна были нефтепродукты, предназначенные для работы силовой установки сухогруза.

Сухогруз «Волго-Балт» с пшеницей был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 апреля. Экипаж состоял из 11 человек.

Девять членов экипажа смогли эвакуироваться на лодке-капсуле и добраться до территории Херсонской области.

4 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время воздушной атаки на Таганрог обломки украинского дрона попали в коммерческое судно под флагом иностранного государства.

Ранее в акватории Финского залива сухогруз сел на мель.