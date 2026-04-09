Соцобъекты Запорожской области подключили к резервным источникам питания

В Запорожье социально значимые объекты перевели на резервные источники питания в связи с аварийными отключениями электроснабжения в регионе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Max.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — добавил он.

Балицкий отметил, что на данный момент энергетики работают над восстановлением водоснабжения, поскольку отключения затронули значительную часть области.

О проблемах с электроснабжением сегодня заявлял губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены из-за аварии. Он отметил, что энергетики и аварийные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома местных жителей.

Ранее жители ряда районов Севастополя остались без света из-за аварийного отключения.