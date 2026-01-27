Размер шрифта
В России может появиться новый налог для маркетплейсов

Минфин РФ прорабатывает ввод НДС на импорт товаров через маркетплейсы
Shutterstock/Avigator Fortuner

Минфин РФ прорабатывает введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт товаров через маркетплейсы. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов в интервью «Бизнес ФМ».

По его словам, сейчас товары, которые завозятся в Россию по каналу трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, поскольку не считаются коммерческой партией. При этом недобросовестные предприниматели могут импортировать большие объемы непродовольственной продукции, что создает незаконную конкуренцию российским производителям, отметил Чекушов.

«Наверное, имеет смысл подумать над тем, чтобы внедрить некий платеж. Скорее всего, это должен быть НДС», — пояснил он.

Эксперт считает, что новый налог на импорт товаров через маркетплейсы выровняет фискальную нагрузку и уберет с рынка недобросовестную схему торговли. Чекушов добавил, что Минпромторг поддерживает Минфин в этой инициативе.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против «внутренних» скидок маркетплейсов. По ее мнению, стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Набиуллина пояснила, что когда происходят манипуляции с ценой при помощи способов оплаты, становится тяжело отследить, «чтобы не было злоупотреблений».

Ранее Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав их «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы.
 
