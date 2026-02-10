В России готовят закон о «российской полке» для маркетплейсов

В России готовят закон о «российской полке», который введет требования к происхождению и контролю над непродовольственными товарами, продвигаемыми в том числе на маркетплейсах. Это есть в ответе Минпромторг РФ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, с которым ознакомилось ТАСС.

Как уточняется в документе, министерство разработало проект федерального закона о «российской полке», устанавливающий критерии для непродовольственных национальных товаров и порядок подтверждения их происхождения. Инициатива направлена на повышение конкурентоспособности отечественной продукции и ее продвижение на внутреннем рынке.

Согласно проекту, товары должны соответствовать трем условиям. Во-первых, они должны быть произведены на территории России или государств — членов Евразийский экономический союз при условии предоставления ими недискриминационного доступа для российской продукции. Во-вторых, производитель не должен находиться под контролем иностранных лиц. В-третьих, бренд также не должен контролироваться иностранными структурами, либо право использования иностранного бренда должно принадлежать российской компании не менее пяти лет.

В Минпромторге отметили, что законопроект должен обеспечить товарный суверенитет и усилить позиции российских товаров, в том числе на онлайн-площадках. Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, после чего будет внесен в правительство в установленном порядке.

Ранее предлагалось увеличить тарифы на иностранные товары для защиты российского бизнеса и борьбы с контрафактом.