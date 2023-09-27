Россияне сочли невыгодными банковские вклады

Более половины — 57% — россиян считают, что хранить сбережения в банках невыгодно, так как ставки по вкладам слишком низкие. Так респонденты ответили на вопрос, считают ли они банковские вклады выгодными. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

39,1% высказали мнение, что доходность по депозитам не покрывает инфляцию. Еще 17,9% опрошенных отметили, что есть более выгодные финансовые инструменты.

24,5% считают наиболее правильной стратегию хранить деньги в разных банках. 22,5% придерживаются мнения, что деньги в банках вообще лучше не хранить, а 19,9% респондентов уверены, что хранить сбережения стоит только в крупных государственных банках. 17,9% предпочитают держать сбережения в том банке, куда приходит зарплата или пенсия. А 15,2% считают нужным хранить деньги в том банке, где ставка выше.

Однако альтернатив банковским вкладам россияне не видят. На вопрос, какие финансовые инструменты являются привлекательными, 49% участников опроса назвали недвижимость. 45% респондентов назвали вклад из-за госстраховки по нему. На третьем месте — золото и драгоценные металлы (37,7%). Также россияне вкладываются в акции отечественных и зарубежных компаний – 30,5% и 15,9% соответственно. 12,6% респондентов рассматривают вложения в доллары и евро. Другие варианты, которые назвали россияне, – облигации российских компаний, вклады в микрофинансовых организациях, облигации федерального займа и валюты дружественных стран.

Опрос был проведен в сентябре 2023 года среди 1500 респондентов по всей России.

Ранее стало известно, куда россияне вкладывают деньги.