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Самый молодой иноагент России получил свой первый протокол

Иноагент Никандров рассказал, что его хотят оштрафовать за статью с двумя просмотрами

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Марат Никандров (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Блогер Марат Никандров (признан в РФ иностранным агентом), добровольно вписавший себя в список иноагентов, предоставил «Газете.Ru» протокол об административном правонарушении, составленный на него в Роскомнадзоре 20 ноября. Согласно документу, 19-летнего Никандрова намерены привлечь по части 2.1 статьи 13.15 КоАП за упоминание названия телеканала «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) без пометки о статусе иноагента. Блогеру грозит штраф на сумму до 50 тыс. рублей.

«Причиной административного правонарушения явилось неисполнение своих обязанностей главным редактором сетевого издания Daily Fax по соблюдению законодательства РФ о средствах массовой информации. Таким образом, должностное лицо Никандров М. И. совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 2.1 статьи 13.15 КоАП», — говорится в документе РКН.

Там поясняется, что 26 октября Никандров опубликовал на сайте Daily Fax материал со словами «Настоящее время» в заголовке без упоминания статуса иноагента одноименного издания.

«Я не знал, что на статью с двумя просмотрами будет ответственность. Нейросеть ведет СМИ», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Никандров.

При этом блогер не смог ответить, будет ли опротестовывать решение Минюста о его включении в реестр иноагентов.

«Пока не могу комментировать. Можете просто написать, что не планирую оспаривать», — сказал Никандров.

В пятницу, 17 ноября, Минюст расширил список иноагентов на семь пунктов. В список попал и 19-летний Марат Никандров «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что окончил 9 классов, сейчас нигде не учится и «живет своим делом» — у него есть «самый известный техноблог в Казахстане». Позже команда этого техноблога заявила «Газете.Ru», что не связана с иноагентом Никандровым.

Ранее стало известно, что оперной певице Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях.

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