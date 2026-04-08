Страна Ближнего Востока объявила об открытии воздушного пространства

Ирак открыл воздушное пространство после объявления перемирия Ирана и США

Власти Ирака открыли воздушное пространство на фоне перемирия Соединенных Штатов и Ирана. Об этом пишет Iraqi News со ссылкой на Управление гражданской авиации республики.

«Это решение знаменует собой конец многонедельной приостановки, которая фактически парализовала коммерческие перевозки по всей стране», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что руководство страны также распорядилось с 8 апреля возобновить работу всех аэропортов.

Страны Ближнего Востока стали закрывать свое воздушное пространство после того, как США и Израиль в конце февраля начали совместную военную операцию против Ирана. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Тегераном. Глава государства рассказал, что принял 10 требований Исламской Республики, которые «являются приемлемой основой для переговоров». Иран в ответ согласился разблокировать Ормузский пролив.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудой Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер подтвердил принципиальную позицию Москвы по поддержке скорейшей деэскалации ближневосточного конфликта.

Ранее были названы дата и место первого раунда переговоров США и Ирана.