ГП планирует изъять имущество экс-замгубернатора Краснодарского края Миньковой

ГП намерена изъять имущество экс-замглавы Краснодарского края на 330 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Генеральная прокуратура Российской Федерации намерена через суд взыскать с бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, а также членов ее семьи, свыше 330 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в период работы Миньковой на посту замгубернатора, она приобрела имущество, включая недвижимость и транспортные средства, чья совокупная стоимость значительно превышала ее официально задекларированный доход. Речь идет о внушительном списке активов: пять земельных участков, три частных дома, четыре квартиры, три коммерческих помещения общей площадью 7 тыс. кв. м. и парк из шести автомобилей. Чтобы скрыть факт владения имуществом, активы были зарегистрированы на ее родственников.

29 января Октябрьским районным судом Краснодара Анне Миньковой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 27 марта. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Минькова, ранее отвечавшая за социальную сферу в Краснодарском крае, покинула свой пост в октябре 2025 года. Она заявила, что ушла в отставку по собственному желанию, руководствуясь «личными убеждениями».

Ранее суд изъял имущество семьи бывшего замглавы Росавтодора на сумму 220 млн рублей.
 
