Россиянам рассказали, какие продукты провоцируют появление варикоза

Острая и соленая пища, дефицит клетчатки, а также несбалансированный рацион могут повышать нагрузку на вены, провоцируя варикоз. Об этом в интервью Pravda.Ru предупредил флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев.

Он пояснил, что соленые и острые продукты усиливают жажду. В результате увеличивается объем циркулирующей крови и возрастает нагрузка на вены. Что касается клетчатки, ее дефицит приводит к запорам и повышению внутрибрюшного давления, из-за чего вены также страдают.

«Острое и соленое не нужно полностью исключать, все хорошо в меру. Но при чрезмерном употреблении таких продуктов формируется повышенная склонность к варикозу. Например, в Индии, где традиционно едят очень острую пищу, отмечается высокая распространенность этого заболевания», — отметил специалист.

Он также посоветовал не злоупотреблять строгими белковыми диетами, так как они лишают организм необходимых витаминов, которые участвуют в укреплении и поддержании сосудистой стенки.

Физиолог Ксения Трофимова до этого говорила, что признаки венозной недостаточности могут появиться у людей даже в возрасте 18-25 лет, если болезнь передалась по наследству.

По ее словам, в случае, если у родителей были проблемы с сосудами, вероятность раннего дебюта варикоза возрастает на 70%.

Ранее врач предупредил об опасности позы «нога на ногу».