Стало известно, что влияет на раннее появление варикоза

Признаки венозной недостаточности могут появиться у людей даже в возрасте 18-25 лет, если болезнь передалась по наследству. Об этом Pravda.Ru рассказала физиолог движения Ксения Трофимова.

По ее словам, в случае, если у родителей были проблемы с сосудами, вероятность раннего дебюта варикоза возрастает на 70%.

«В моей практике я часто вижу молодых девушек с идеальной фигурой, но выраженным венозным рисунком. Причина часто кроется в дисплазии соединительной ткани. Это системная особенность: у таких пациенток одновременно могут наблюдаться гипермобильность суставов и хрупкость сосудов», — сказала Трофимова.

Она уточнила, что помочь в этом случае может физическая активность без ударных нагрузок. Эксперт добавила, что сидячий образ жизни и длительная статическая нагрузка могут усугубить проблему.

Флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев до этого говорил, что спорт играет важную роль в профилактике варикоза, однако, некоторые виды физической активности могут ухудшить состояние вен и спровоцировать осложнения. По его словам, некоторые нагрузки создают избыточное давление и могут привести к осложнениям, наибольший риск связан с силовыми тренировками и подъемом тяжестей без использования компрессионного белья.

Ранее были названы факторы, которые могут ускорить развитие варикоза.