Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредил об опасности позы «нога на ногу»

Врач Гурин: привычка сидеть «нога на ногу» может навредить людям с гипертонией
Привычка на протяжении долгого времени сидеть в позе «нога на ногу» может навредить здоровью некоторых людей, в числе которых пациенты с гипертонией и варикозом. Об этом mk.ru рассказал доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Специалист предупредил, что при сидении в такой позе на протяжении долгого времени в первую очередь появляются ощущение онемения, покалывания и последующего жжения в ноге. Эти чувства являются реакцией нервов на сдавливание.

«Когда вы закидываете ногу на ногу, в области подколенной ямки и верхней части голени происходит два процесса одновременно. Это — сдавливание нервов и нарушение кровоснабжения», — объяснил врач.

По его словам, в этой зоне проходит нерв, который практически не защищен мышцами и жировой прослойкой.

Эксперт подчеркнул, что особенно важно отказаться от такой позы людям с варикозом, артрозом, гипертонией, а также беременным женщинам. В противном случае при систематическом и длительном сидении увеличивается риск перекоса таза, повышения давления и нарушения осанки.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что длительное стояние внаклонку, как при мытье посуды, может привести к образованию протрузий и грыж межпозвонковых дисков. По словам специалиста, такой позы особенно важно избегать людям, у которых уже есть проблемы с позвоночником.

Ранее был развеян миф о подходящей обуви при остеоартрите.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!