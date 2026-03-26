Врач предупредил об опасности позы «нога на ногу»

Врач Гурин: привычка сидеть «нога на ногу» может навредить людям с гипертонией

Привычка на протяжении долгого времени сидеть в позе «нога на ногу» может навредить здоровью некоторых людей, в числе которых пациенты с гипертонией и варикозом. Об этом mk.ru рассказал доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Специалист предупредил, что при сидении в такой позе на протяжении долгого времени в первую очередь появляются ощущение онемения, покалывания и последующего жжения в ноге. Эти чувства являются реакцией нервов на сдавливание.

«Когда вы закидываете ногу на ногу, в области подколенной ямки и верхней части голени происходит два процесса одновременно. Это — сдавливание нервов и нарушение кровоснабжения», — объяснил врач.

По его словам, в этой зоне проходит нерв, который практически не защищен мышцами и жировой прослойкой.

Эксперт подчеркнул, что особенно важно отказаться от такой позы людям с варикозом, артрозом, гипертонией, а также беременным женщинам. В противном случае при систематическом и длительном сидении увеличивается риск перекоса таза, повышения давления и нарушения осанки.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что длительное стояние внаклонку, как при мытье посуды, может привести к образованию протрузий и грыж межпозвонковых дисков. По словам специалиста, такой позы особенно важно избегать людям, у которых уже есть проблемы с позвоночником.

