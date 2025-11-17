Жителям Петербурга рассказали, когда в метро можно будет оплатить проезд по биометрии

В Санкт-Петербурге оплатить проезд в метро по биометрии можно будет в 2026 году

Жители Санкт-Петербурга смогут оплатить проезд в метро при помощи биометрии в начале 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

В комитете отметили, что 17 ноября состоялось совещание с участием руководителей транспортного блока Петербурга, заместителем министра цифрового развития России Олегом Качановым и представителями Центра биометрических технологий в Москве

«По итогам совещания принято решение о тесном взаимодействии сторон в рамках реализации проекта и полном запуске системы в работу в петербургском метро в начале 2026 года», — говорится в сообщении.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев отметил, что в настоящее время испытания системы оплаты проезда проходят на станциях «Новочеркасская», «Площадь Восстания», «Гостиный двор» и «Приморская». В рамках тестирования были исследованы параметры освещенности и цветопередачи в вестибюлях для обеспечения корректной работы оборудования.

В марте на станциях Петербургского метрополитена «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» стала доступна оплата проезда по биометрии. Для оплаты проезда по биометрии горожанам необходимо зарегистрироваться в системе и привязать свои данные к банковской карте. После этого нужно подойти к специальному турникету. Оплата проезда пройдет автоматически.

Ранее на 286 турникетах четырех линий Московского метрополитена стала доступна оплата по биометрии.