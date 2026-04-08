Москвичам рассказали, когда ждать потепления

Холодная погода в Москве и Московской области задержится ненадолго: уже в субботу столбики термометров пойдут вверх. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. К Светлой Пасхе, по его словам, воздух прогреется до +14°C.

«Во второй половине недели погоду в Москве и Подмосковье будет определять арктическое вторжение. <...> В среду и четверг дневные температуры в столице составят +3, +5 градусов. В пятницу воздух прогреется до +8. Однако возможны смешанные фазы осадков», — рассказал синоптик.

Пока в столичный регион не вернулось тепло, главной опасностью остается гололедица. Особенно сложной ситуация будет на северо-востоке Подмосковья — в районе Дубны, а также на трассах в сторону Владимирской и Ярославской областей. Ночные температуры там могут опускаться до -4°C, предупредил он.

Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина до этого говорила, что в Москве 9 апреля может выпасть град. По ее словам, через столицу пройдет холодный атмосферный фронт.

