В Грузии восстановят знаменитую железную дорогу времен СССР

Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Известную узкоколейную железную дорогу времен СССР между грузинскими курортами Боржоми и Бакуриани запустят в январе 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его заявление цитирует газета «Взгляд».

«Мы приняли решение реабилитировать исторический поезд между Боржоми и Бакуриани, так называемую «Кукушку», — сказал политик.

Он также отметил, что, помимо реабилитации железной дороги длиной 38 км с шириной колеи 900 мм, будут восстановлены пять станций.

В целом, по его словам, развитие Грузинской железной дороги будет проходить до 2028 года. В этот период планируется закупить 50 новых локомотивов и 1,5 тыс. вагонов, увеличив тем самым пассажиропоток с двух до пяти миллионов человек в год.

Издание напоминает, что «Кукушка» открылась еще в конце XIX века и была популярна в Советском Союзе. Ее снимали в кино, в том числе в легендарном фильме «Не горюй!» Георгия Данелии. В постсоветское время ветку запускали с перерывами, а в 2020 году она была окончательно закрыта.

В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия изучает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией. По его словам, работа «над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе» ведется.

Однако позднее председатель парламента республики Шалва Папуашвили сообщил, что Тбилиси не будет вести переговоры с Москвой о восстановлении железнодорожного сообщения, пока Россия не признает территориальную целостность Грузии.

Ранее в Армении предложили Москве продать концессию на железные дороги республики.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
