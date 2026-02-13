В Грузии отказались вести переговоры с РФ о восстановлении железнодорожного сообщения

Депутат Папуашвили: Грузия не будет вести переговоры с РФ о восстановлении ж/д

Тбилиси не будет вести переговоры с Москвой о восстановлении железнодорожного сообщения, пока Россия не признает территориальную целостность Грузии. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Никаких коммуникаций на этот счет нет и не будет — Россия знает нашу позицию», — сказал парламентарий.

По его словам, «позиция Грузии заключается в том, что все отношения с Россией восстановятся после ее признания территориальной целостности Грузии и произойдет «деоккупация» (Абхазии и Южной Осетии)».

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук накануне заявил, что Россия изучает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией. По его словам, работа «над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе» ведется.

В том числе рассматривается возможность восстановления сообщения через территорию Абхазии. Запуск этого маршрута позволит решить «большую задачу» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе», отметил он.

