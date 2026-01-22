В Подмосковье задержали подозреваемого в терактах на железной дороге

Молодого мужчину задержали в Подмосковье по подозрению в серии поджогов объектов транспортной инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, в дежурную часть столичной транспортной полиции с разницей в два дня поступили сведения о повреждении релейных шкафов на железной дороге. Инциденты произошли на станции Зеленый Бор — Ивантеевка-2 и на 27-м км перегона между станциями Клязьма и Мамонтовская.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили причастного к совершению преступлений и задержали его по месту жительства в городе Пушкино», — рассказали в пресс-службе.

Под стражей оказался 24-летний мужчина. На допросе он рассказал, что в мессенджере переписывался с лицом, активно поддерживающим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Поддавшись на уговоры знакомого, молодой человек совершил террористические акты на железной дороге в Московской области.

«Несмотря на все усилия злоумышленника, нарушения в движении поездов не допущено», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в отношении задержанного возбудили два уголовных дела, которые были соединены в одно производство. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Архангельской области задержали подозреваемого в серии поджогов жилых домов.