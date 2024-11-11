Фигуранты дела об экспорте материалов для создания оружия получили по три года колонии

В Москве Савеловский районный суд приговорил обвиняемых в попытке вывезти за границу дрон к трем годам колонии общего режима, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, речь идет о гендиректоре ООО «Кадры продакшн» из Петербурга Александре Неруше и уроженце Ливии Фатхи Эль-Хади Джуане. Их признали виновными в покушении на незаконную передачу технологий, которые можно применить при создании военной техники и оружия. По версии следствия, они хотели вывезти из РФ БПЛА двойного назначения компании «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы».

«Организатором попытки вывоза беспилотника выступил Фатхи Джуан, имевший «обширные знакомства в ливийской диаспоре Санкт-Петербурга» и поддерживавший «тесные отношения с сотрудниками министерства внутренних дел Ливии», — говорится в статье.

«Ъ» уточняет, что Неруш до 2017 года был бизнес-партнером ливийца и в деле с дроном помогал ему оформить документы. Мужчин задержали в конце августа 2022 года. Они признали свою вину и сотрудничали со следствием, из-за чего прокурор запросил для них меньший срок. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения — в ходе процесса допрашивали в том числе сотрудников оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее сообщалось, что финская полиция ищет дрон, следивший за операцией с ядерным топливом из России.