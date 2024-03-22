Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, что сыр и соусы могут повышать кровяное давление

Daily Mail: сыр, соусы и печенье могут содержать опасное количество соли

close
100%
Unsplash

Британский диетолог Соня Помбо из исследовательской организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии рассказала Daily Mail, что злоупотребление сыром, соусами, печеньем и готовыми блюдами может повысить риск развития гипертонии. Дело в том, что в этих продуктах зачастую содержится чрезмерное количество соли.

Диетолог объяснила, что в ресторанах быстрого питания и супермаркетах приготовленные блюда часто пересолены. При этом чрезмерное количество соли может содержаться не только в фастфуде, но и в более «здоровых» блюдах, таких как супы. Другим неочевидным источником соли могут быть сыры, особенно сорт Чеддер.

Предельная норма ежедневного потребления соли, установленная ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения), составляет пять граммов. В 100 граммах сыра Чеддер может содержаться более двух.

Врач рассказала, что слишком большое количество регулярно употребляемой соли существенно повышает риск гипертонии. Дело в том, что натрий (один из компонентов пищевой соли) обладает способностью задерживать жидкость в организме, тем самым увеличивая объем циркулирующей крови. Это создает дополнительную нагрузку на стенки сосудов и увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

Многие люди осведомлены о необходимости отслеживания количества потребляемой соли. Однако простой отказ от досаливания блюд может не оказать нужного терапевтического эффекта, поскольку во многих продуктах натрий присутствует в «скрытой» форме. К ним относятся соусы (кетчуп, горчица), сладкое печенье и закуски, сухие завтраки и хлеб.

Ранее врач рассказала, как часто можно есть бургеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами