Россиянам объяснили, на что можно тратить залог при аренде квартиры

Эксперт Ракута: арендаторы могут потратить залог на ремонт в съемной квартире
Денежные средства, оставленные арендаторами в качестве залога, могут быть потрачены на ремонт или устранение поломок в съемной квартире. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Специалист объяснил, что в некоторых ситуациях залог можно использовать в качестве компенсации. При этом во многих договорах уже есть отдельные пункты, которые это регулируют.

«На эти деньги можно восстановить или купить ту или иную технику, обновить мебель. Мы понимаем, что залог равен месяцу аренды, в зависимости от ситуации денег может даже не всегда хватать на полную компенсацию ущерба», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, арендаторам важно заранее обезопасить себя от требований оплачивать ремонт в съемной квартире из своих личных средств. Перед тем, как подписывать договор аренды, обе стороны должны зафиксировать состояние недвижимости с помощью фотографий и видеосъемки. Таким образом получится избежать споров из-за состояния квартиры в будущем.

Эксперт также отметил, что в случаях, когда арендаторам и арендодателям не удается достичь согласия по поводу распределения залога или суммы ущерба, конфликт необходимо решать в правовом поле с помощью обращения в суд.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев до этого говорил, что при сдаче квартиры в многоквартирном доме в аренду согласие соседей по закону не требуется. Однако, по его словам, арендаторы не должны шуметь, мусорить в подъезде и нарушать покой других жильцов.

Ранее россиянам посоветовали не ждать снижения цен на квартиры.

 
