В Московской области определили размер выплат ветеранам ко Дню Победы

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Порядка 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По ее словам, для правительства области важно, чтобы каждый из проживающих в Подмосковье ветеранов был окружен вниманием и заботой. Болатаева добавила, что все выплаты произойдут в беззаявительном порядке и автоматически.

В публикации отмечается, что самую большую выплату в размере 70 тыс. рублей получат участники и инвалиды ВОВ, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам и вдовцам инвалидов и участников войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей направят выплату в размере 40 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в апреле соцфонд РФ начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

 
