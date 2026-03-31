В Московской области определили размер выплат ветеранам ко Дню Победы

Почти 15 тысяч ветеранов ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы

Порядка 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По ее словам, для правительства области важно, чтобы каждый из проживающих в Подмосковье ветеранов был окружен вниманием и заботой. Болатаева добавила, что все выплаты произойдут в беззаявительном порядке и автоматически.

В публикации отмечается, что самую большую выплату в размере 70 тыс. рублей получат участники и инвалиды ВОВ, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам и вдовцам инвалидов и участников войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей направят выплату в размере 40 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в апреле соцфонд РФ начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.