Life.ru запустил интерактивный проект с трансляциями с Байконура

Life.ru представил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину» с трансляциями в формате 360°. Он приурочен к Неделе космоса.

Проект предоставит зрителям возможность самостоятельно осматривать места, приближать интересующие детали, увидеть работу инженеров и услышать живой интершум.

В основе спецпроекта, состоящего из шести ключевых точек, лежит запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», на которой новый экипаж отправился к Международной космической станции.

«На борту — научные приборы, оборудование и программно-аппаратный комплекс с нейросетью. Но этот старт стал особенным ещё до отрыва от Земли: корпус ракеты украсили рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Их мечты, надежды и личные истории тоже стали частью этого полета», — рассказали в издании.

Пользователи получили возможность увидеть весь маршрут, предусмотренный для космонавтов.

Неделя космоса, объявленная президентом Владимиром Путиным, пройдет в России с 6 по 12 апреля. Она приурочена к популяризации достижений отечественной космонавтики и повышению интереса к профессиям космической отрасли.

В пресс-службе Музея космонавтики до этого сообщили «Газете.Ru», что Музей космонавтики станет одной из главных площадок, которая подготовила масштабную программу мероприятий.

