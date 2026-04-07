Life.ru запустил интерактивный проект с трансляциями с Байконура

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Life.ru представил интерактивный спецпроект к Неделе космоса
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Life.ru представил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину» с трансляциями в формате 360°. Он приурочен к Неделе космоса.

Проект предоставит зрителям возможность самостоятельно осматривать места, приближать интересующие детали, увидеть работу инженеров и услышать живой интершум.

В основе спецпроекта, состоящего из шести ключевых точек, лежит запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», на которой новый экипаж отправился к Международной космической станции.

«На борту — научные приборы, оборудование и программно-аппаратный комплекс с нейросетью. Но этот старт стал особенным ещё до отрыва от Земли: корпус ракеты украсили рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Их мечты, надежды и личные истории тоже стали частью этого полета», — рассказали в издании.

Пользователи получили возможность увидеть весь маршрут, предусмотренный для космонавтов.

Неделя космоса, объявленная президентом Владимиром Путиным, пройдет в России с 6 по 12 апреля. Она приурочена к популяризации достижений отечественной космонавтики и повышению интереса к профессиям космической отрасли.

В пресс-службе Музея космонавтики до этого сообщили «Газете.Ru», что Музей космонавтики станет одной из главных площадок, которая подготовила масштабную программу мероприятий.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
