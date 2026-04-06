В Музее космонавтики с 6 по 12 апреля пройдет неделя космоса

Музей космонавтики: каждый день с 6 по 12 апреля будет посвящен отдельной теме

С 6 по 12 апреля в России пройдет Неделя космоса, объявленная президентом Владимиром Путиным. Она приурочена к популяризации достижений отечественной космонавтики и повышению интереса к профессиям космической отрасли. Одной из главных площадок станет Музей космонавтики, подготовивший масштабную программу мероприятий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Музея космонавтики.

Каждый день недели будет посвящен отдельной теме. Уже 6 апреля, в день открытия, гости познакомятся с историей первого полета человека в космос и личностью Юрий Гагарин. В программе — показ фильма «Гагарин» и встреча с космонавтом Олег Артемьев, который расскажет о подготовке к полетам и работе на орбите.

7 апреля музей обратится к фигуре Сергей Королев. Посетителей ждут театральные чтения и встреча с космонавтом Олег Кононенко. В Доме-музее Королева пройдет лекция о Москве эпохи становления космонавтики.

8 апреля станет Днем космического кино: зрители увидят киномарафон фильмов — от «Аэлиты» до «Времени первых», а также документальные ленты о покорении космоса.

9 апреля посвящен детям — пройдет марафон лекций и мастер-классов. В этот же день откроется выставка «Сердце первого», приуроченная к 65-летию полета человека в космос и юбилеям ключевых предприятий отрасли.

10 апреля, в День музея, состоится пленарная сессия Росавиации и премьера фильма «Я из Музея космонавтики». Гости также смогут встретиться с космонавтом Александр Лавейкин.

11 апреля пройдет День космической семьи с живым общением с космонавтами и рассказами о современной космонавтике.

Кульминацией станет 12 апреля — День космонавтики. В этот день посетители смогут принять участие в интерактивном проекте «Собери космическую карту России», а в Доме-музее Королева пройдут лекции о Гагарине и тематический музыкальный вечер.

Неделя космоса объединит научно-популярные лекции, встречи с космонавтами, кино и интерактивные проекты, превращая музей в центр притяжения для всех, кто интересуется историей и будущим космонавтики.

Ранее космонавты подарили Музею космонавтики игрушку с МКС.