Одну из станций московского метро украсили гигантскими пасхальными яйцами

Станцию метро «Трубная» в Москве украсили гигантскими пасхальными яйцами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что пасхальные яйца развешаны под сводом потолка станции. Увидеть украшения можно будет до 13 апреля включительно.

«Всего тематических украшений будет 140», — говорится в сообщении.

7 апреля иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал Общественной Службе Новостей, что куличи следует есть не раньше наступления Пасхи, поскольку в составе этих изделий есть продукты, от которых нужно отказываться на время Великого Поста.

Он подчеркнул, что кулич является праздничным блюдом, которую нужно освящать и употреблять на Пасху. При этом до наступления этого православного праздника следует поститься.

Иеромонах добавил, что сами пасхальные куличи могут быть приготовлены по любому рецепту, поскольку их состав не важен для празднования.

