Россиянам объяснили, можно ли есть куличи до Пасхи

Иеромонах Феодорит: кулич нужно освящать и есть именно на Пасху

Куличи следует есть не раньше наступления Пасхи, поскольку в составе этих изделий есть продукты, от которых нужно отказываться на время Великого Поста. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«По православным обычаям, конечно, есть кулич до Пасхи нельзя. Если человек хочет его съесть — он может, просто это будет не по-православному. Хотя бы потому, что кулич содержит скоромные продукты, то есть молоко, яйца и так далее, а сейчас идет пост», — объяснил священнослужитель.

Он подчеркнул, что кулич является праздничным блюдом, которую нужно освящать и употреблять на Пасху. При этом до наступления этого православного праздника следует поститься.

Иеромонах добавил, что сами пасхальные куличи могут быть приготовлены по любому рецепту, поскольку их состав не важен для празднования.

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова до этого рассказала «Газете.Ru», что для окрашивания яиц не следует использовать маркеры, фломастеры, гуашь, марганцовку и кусочки ткани, поскольку в них содержатся токсичные соединения, опасные для здоровья.

