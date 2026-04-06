Эксперт назвал контрпродуктивной атаку ВСУ на КТК в Новороссийске

Удары Киева по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске принесут вред не столько России, сколько странам, которые поддерживают Украину или соблюдают нейтралитет. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

Он пояснил, что КТК, помимо российских компаний, приносить прибыль предприятиям США, Великобритании и Казахстана.

«Такие действия могут привести к тому, что количество стран, которые относятся к действиям Киева крайне негативно, будет очень сильно увеличиваться», — сказал Чирков.

Более того, по его словам, действия Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке лишь подталкивают энергетический рынок к кризису, что неизбежно отразится на странах Европы.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске.

В публикации ведомства отмечается, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее в пригороде Краснодара произошли взрывы.