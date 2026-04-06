Эксперт назвал контрпродуктивной атаку ВСУ на КТК в Новороссийске

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Экономист Чирков: атака ВСУ на КТК в Новороссийске навредит партнерам Киева
«Каспийский трубопроводный консорциум»

Удары Киева по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске принесут вред не столько России, сколько странам, которые поддерживают Украину или соблюдают нейтралитет. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

Он пояснил, что КТК, помимо российских компаний, приносить прибыль предприятиям США, Великобритании и Казахстана.

«Такие действия могут привести к тому, что количество стран, которые относятся к действиям Киева крайне негативно, будет очень сильно увеличиваться», — сказал Чирков.

Более того, по его словам, действия Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке лишь подталкивают энергетический рынок к кризису, что неизбежно отразится на странах Европы.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске.

В публикации ведомства отмечается, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее в пригороде Краснодара произошли взрывы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!