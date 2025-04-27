Трамп распорядился о бесплатном проходе кораблей США через Панамский и Суэцкий каналы

Президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что военные и коммерческие суда США должны бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы.

«Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно заняться и задокументировать эту ситуацию!» — заявил глава государства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению американского лидера, передача контроля над каналом Панаме в 1999 году «была глупостью». Республиканец заявил, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. Трамп отмечал, что власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В МИД Панамы в ответ заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается. По словам министра иностранных дел страны Хавьера Мартинеса-Ача Васкеса, канал контролируют панамцы, «и так будет и впредь». Замахнулся Трамп и на Мексиканский залив: пока он ограничился только желанием переименовать его.

Ранее Трамп заявил, что не «троллил» людей насчет покупки Гренландии.