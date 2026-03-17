Мишустин объявил о расширении ОМС для онкобольных

Современные методы лечения онкологических заболеваний, включая CAR-T-клеточную терапию, в ближайшее время планируется включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения НМИЦ гематологии, сообщает РИА Новости.

По его словам, государственные гарантии по ОМС распространятся не только на CAR-T-терапию, но и на другие методы борьбы с онкологией, включая пептидные и РНК-технологии. Это позволит пациентам получать такие виды лечения бесплатно.

Мишустин отметил, что CAR-T-терапия уже применяется: проведено 65 инфузий, и использование таких технологий, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов, активно развивается.

Премьер подчеркнул, что достигнутые результаты — лишь начало, и в будущем пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать необходимое лечение в рамках государственной системы.

Некоторые заболевания все же не входят в программу ОМС. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев объяснил, что это касается заболеваний, передающихся половым путем, болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, а также расстройств поведения и ряда других состояний.



Ранее в России обеспечили бесплатное лечение ВИЧ и туберкулеза в рамках программы ОМС.