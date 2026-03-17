Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мишустин объявил о расширении ОМС для онкобольных

GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Современные методы лечения онкологических заболеваний, включая CAR-T-клеточную терапию, в ближайшее время планируется включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения НМИЦ гематологии, сообщает РИА Новости.

По его словам, государственные гарантии по ОМС распространятся не только на CAR-T-терапию, но и на другие методы борьбы с онкологией, включая пептидные и РНК-технологии. Это позволит пациентам получать такие виды лечения бесплатно.

Мишустин отметил, что CAR-T-терапия уже применяется: проведено 65 инфузий, и использование таких технологий, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов, активно развивается.

Премьер подчеркнул, что достигнутые результаты — лишь начало, и в будущем пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать необходимое лечение в рамках государственной системы.

Некоторые заболевания все же не входят в программу ОМС. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев объяснил, что это касается заболеваний, передающихся половым путем, болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, а также расстройств поведения и ряда других состояний.

Ранее в России обеспечили бесплатное лечение ВИЧ и туберкулеза в рамках программы ОМС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!