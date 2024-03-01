В военно-космической академии выявили преступную группу среди преподавателей

В Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, которые образовали преступную группу, которая создавала фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны.

Группа из двух преподавателей, Артемия Павлова и Владимира Авдеева, и двух начальников кафедр военного вуза, Кирилла Цветкова и Андрея Назарова, действовали как группа расхитителей — в рамках контрактов по ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», участники преступной группы включили в число соисполнителей проектов 82 работников научно-учебного центра вуза. Однако эти сотрудники никогда не принимали участие в работах.

В ходе махинаций, как считают следователи, преступная группа присвоила 8 444 444 рублей. Задержанные сотрудники признали свою вину и были направлены под домашний арест.

До этого в России подсчитали ущерб от преступлений за восемь месяцев 2023 года.

Ранее экс-сотрудника Минобороны приговорили к девяти годам тюрьмы за коррупцию.