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Расследовано дело о хищении в академии Можайского

СК завершил расследование о фиктивном трудоустройстве в академию Можайского
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РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о хищениях при фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского. Об этом сообщает главное военное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.

Бывший профессор Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Кирилл Цветков и иные работники академии обвиняются в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статья 159 УК России).

С 2021 по 2023 год академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 млн рублей. За это время Цветков с подельниками организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 человек и похитили их заработную плату. Суд наложил арест на более чем 30 млн рублей из имущества обвиняемых.

В марте 2024 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что в военно-космической академии им. А.Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, образовавших преступную группу, которая создавала фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР).

Ранее экс-сотрудника Минобороны приговорили к девяти годам тюрьмы за коррупцию.

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