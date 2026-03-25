Президент России Владимир Путин заявил о попытках Киева произвести обмен гражданских лиц, насильно вывезенных из Курской области, на военнослужащих, несмотря на их статус некомбатантов. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Ведь киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых насильственно утащили из Курской области, пытаются менять их на военных. Они же некомбатанты, им все равно. Они (ВСУ. — прим. ред.) используют любые методы», — отметил Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре.

В начале марта в ппарате омбудсмена Татьяны Москальковой сообщили, что в результате успешных переговоров на территорию Российской Федерации удалось вернуть двух женщин, незаконно удерживаемых на Украине. Речь идет о жительницах Суджанского района Курской области — 85-летней бабушке и ее 42-летней внучке. Гуманитарная операция стала возможной благодаря обмену: за возвращение соотечественниц России пришлось передать украинскую гражданку, которая отбывала тюремный срок за уголовное преступление.

Ранее в России заочно осудили украинцев за жестокое обращение с пленными.