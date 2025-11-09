На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пара отравилась в египетском отеле из-за антисанитарии в столовой

В Египте российские туристы отравились в отеле из-за антисанитарии в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел во время отдыха семейной пары в четырехзвездочном отеле Meraki Resort. На четвертый день пребывания у туристов появились симптомы отравления. По их словам, в столовой подавали немытые фрукты и овощи, плохо обжаренную рыбу, а в салате обнаруживались комки песка. Также, по их словам, не съеденные за завтраком нарезки сыров смешивали и выставляли на обед.

Несмотря на меры предосторожности в виде дополнительного мытья фруктов в номере, туристам не удалось избежать отравления. По возвращении в Россию им диагностировали клостридиальную инфекцию.

Ранее пассажиры массово отравились во время круиза на московском теплоходе.

