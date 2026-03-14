В Москве дети отравились роллами в известном общепите

В сети общепита «Ёбидоёби» в Москве отравились двое детей. У них несколько дней наблюдались диарея и боли в животе. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

«Анастасия вместе с дочками 9 и 12 лет были в заведении на Новокузьминской улице. Женщина заказала онигири с креветкой и роллы «Филадельфия с лососем». Через несколько часов после обеда у девочек, по словам мамы, сильно заболели животы и началась диарея. Симптомы отравления, как рассказала нам женщина, сохранялись несколько дней. Сейчас дочки уже поправились. Москвичка готовит обращение в Роспотребнадзор», — сказано в посте.

Кроме того, мать девочек рассказала, что изначально обратила внимание на якобы грязные столы в заведении. На просьбу убрать, по словам женщины, ей предложили пресестть за другой, чистый стол. Москвичка утверждает, что таких в точке не было.

Другие посетители якобы также жалуются на антисанитарию, неприятный запах, долгое время готовки и задержки по доставке, заключает канал.

Ранее в Йошкар-Оле подросток оказался в реанимации, отравившись алкоголем.