На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пропавший без вести 45 лет назад мужчина отыскал семью, когда к нему вернулась память

Житель Индии нашел родных спустя 45 лет жизни с другим именем после потери памяти
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Индии, пропавший без вести 45 лет назад, воссоединился с семьей, когда к нему вернулась память. Об этом сообщила газета Times of India.

В 1980 году 16-летний Рикхи Рам ушел из дома в штате Химачал-Прадеш и попал в серьезную аварию, в которой он получил черепно-мозговую травму и потерял память.

Родители Рикхи были уверены, что сына уже нет в живых, и не дождались его возвращения. Тем временем молодой человек переехал в Мумбаи, получил новое имя — Рави Чаудхари, женился и завел семью, забыв свое прошлое.

Однако несколько месяцев назад после очередного удара головой у него начали возвращаться воспоминания о детстве в родной деревне. Благодаря помощи жены мужчина смог выяснить, откуда он родом, и нашел жителей деревни, подтвердивших его личность.

15 ноября Рикхи Рам вернулся домой в деревню Нади, что находилась в 1600 км от него, и встретился со своими братьями и сестрами.

Ранее потерявшего память пенсионера обнаружили в метро Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами