Пропавший без вести 45 лет назад мужчина отыскал семью, когда к нему вернулась память

Житель Индии, пропавший без вести 45 лет назад, воссоединился с семьей, когда к нему вернулась память. Об этом сообщила газета Times of India.

В 1980 году 16-летний Рикхи Рам ушел из дома в штате Химачал-Прадеш и попал в серьезную аварию, в которой он получил черепно-мозговую травму и потерял память.

Родители Рикхи были уверены, что сына уже нет в живых, и не дождались его возвращения. Тем временем молодой человек переехал в Мумбаи, получил новое имя — Рави Чаудхари, женился и завел семью, забыв свое прошлое.

Однако несколько месяцев назад после очередного удара головой у него начали возвращаться воспоминания о детстве в родной деревне. Благодаря помощи жены мужчина смог выяснить, откуда он родом, и нашел жителей деревни, подтвердивших его личность.

15 ноября Рикхи Рам вернулся домой в деревню Нади, что находилась в 1600 км от него, и встретился со своими братьями и сестрами.

Ранее потерявшего память пенсионера обнаружили в метро Петербурга.