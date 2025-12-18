Пропавшая девочка найдена живой спустя 42 года

В США была найдена женщина, похищенная в раннем детстве 42 года назад, пишет Metro.

Как сообщают СМИ, 46-летняя Мишель Мари Ньютон была похищена собственной матерью в апреле 1983 года, когда ей было всего три года. Все это время она жила под другим именем и не подозревала, что числится пропавшей без вести.

По данным властей штата Кентукки, мать девочки — Дебра Ньютон — увезла дочь, заявив, что переезжает в Джорджию раньше остальной семьи. Когда отец ребенка, Джозеф Ньютон, позже прибыл в штат, мать и дочь уже исчезли. Последний контакт с ними, по информации офиса шерифа округа Джефферсон, состоялся в 1984–1985 годах.

После исчезновения были развернуты масштабные поиски, распространялись ориентировки и листовки. Дебре предъявили обвинение во вмешательстве в опеку, а позже включили в список ФБР из «самых разыскиваемых беглецов по делам о родительских похищениях».

В 2000 году дело было закрыто из-за отсутствия новых зацепок. В 2005 году имя Мишель удалили из национальной базы данных пропавших детей. Однако в 2016 году расследование возобновили по просьбе родственников, а год спустя матери предъявили обвинения.

Перелом в деле произошел, когда Дебру заметили во Флориде, где она жила под именем Шэрон Нили. Сравнение современных и архивных фотографий подтвердило ее личность. Женщину арестовали 24 ноября 2025 года.

По словам самой Мишель, она была потрясена и не знала, что всю жизнь жила под чужим именем. Вскоре после этого дочь воссоединилась с отцом.

«Это было словно увидеть ее в день рождения. Как ангел», — рассказал Джозеф.

Ранее пропавший без вести 45 лет назад мужчина отыскал семью, когда к нему вернулась память.