Жителям Кузбасса запретят жарить шашлыки на природе

С 15 апреля по 1 июня 2026 года в Кузбассе будет введен особый противопожарный режим, запрещающий жителям жарить пищу на открытом огне и выжигать сухую траву. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном сайте областной администрации.

Уточняется, что в регионе будут проведены проверка системы оповещения и информационно-разъяснительная работа с жителями частного сектора.

Во время режима будет введен жесткий запрет на посещение лесов в регионе, кроме случаев, установленных законодательством. Жителям Кузбасса будет запрещено жарить шашлык и другую пищу на открытом огне, в том числе и на мангале. Также нельзя будет выжигать сухую траву, сжигать мусор, листву и другие отходы на приусадебных и полевых земельных участках, а также на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Тем, кто нарушит требования пожарной безопасности во время действия режима, будет выписан штраф размером от 10 до 800 тысяч рублей.

Врач-иммунолог Елена Сычева до этого предупреждала, что раннее открытие сезона шашлыков в условиях перепадов температур и ослабленного после холодов иммунитета повышает риск инфекционных заболеваний. По ее словам, ранней весной особенно опасны такие патогены, как кампилобактерии и сальмонеллы.

