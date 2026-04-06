На Кубани увеличилось количество пострадавших в результате атаки ВСУ

В Новороссийске число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 10 человек

Количество пострадавших в результате атаки украинских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае увеличилось до 10 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Утром в медучреждения <...> обратились еще два человека», — говорится в заявлении.

До этого в Новороссийске госпитализировали восьмерых пострадавших. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, трое раненых — один взрослый и два ребенка — проживают в частном доме. Еще три человека являются жильцами многоэтажного дома. Два жителя в момент атаки находились на трассе между Новороссийском и селом Кабардинка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля. Системы оповещения и оперативные службы в ряде городов — Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике — были приведены в состояние готовности. Поздно вечером глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Кроме того, поступала информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.