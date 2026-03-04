Размер шрифта
Поклонская показала новый образ на фотосессии

Поклонская предстала на фотосессии в белой блузке и серых брюках
NPCHE/Наталья Поклонская/Telegram

Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская показала новый строгий образ на фотосессии. Кадры она выложила в своем Telegram-канале.

На фото она позировала в классическом наряде с серыми брюками и белой блузкой. Его экс-прокурор Крыма дополнила туфлями с острым носом. Для фотосессии Поклонская также выбрала яркий макияж с красной помадой. Волосы Наталья собрала и уложила назад, хотя обычно появляется на публике с распущенными локонами.

«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — написала она.

В декабре Поклонская призналась, что каждый ее эксперимент со внешностью моментально становится поводом для обсуждения в социальных сетях — и часто не самого доброжелательного. Однако для нее перемены наподобие смены прически или ярких фотосессий — не вызов обществу, а естественная потребность, «просто женская забава», рассказала советник генпрокурора.

Женщина добавила, что иногда специально дает повод для обсуждений, чтобы посмотреть на реакцию общественности.

Ранее Поклонская поздравила россиян с Йолем и Колядой.

 
