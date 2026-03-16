Работающих россиян предупредили об изменениях в 2026 году

Работающих россиян и работодателей ждут изменения в 2026 году. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

По ее словам, в этом году МРОТ вырос до 27 093 рублей в месяц, что влияет не только на зарплаты, но и на сумму привязанных к нему пособий.

Рогалева напомнила, что больничные листы также будут выдавать по новым правилам. Так, если россиянин брал больничный четыре и более раз за полгода, то следующий больничный ему будет выписан всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия.

Доцент добавила, что больничные смогут получать и самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы. Пока это работает как эксперимент.

До этого юрист, президент правозащитного фонда «Отечество» Артем Ананьев рассказал, что март 2026 года поменяет привычный уклад жизни для многих предпринимателей, а также простых граждан.

