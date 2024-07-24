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В Орске уволили чиновника, «потерявшего» данные о затопленных домах

Врио мэра Орска Воробьев уволил главного коммунальщика города Михайловского

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Начальника управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Орска Валерия Михайловского отправили в отставку за «исчезновение» части данных о затопленных в результате паводка домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности мэра населенного пункта Артем Воробьев.

«Сегодня мной принято очередное кадровое решение. Мы попрощались с начальником управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Валерием Михайловским», — отметил он.

Воробьев уточнил, что поводом для принятия этого решения стали многочисленные жалобы жителей города. Люди возмутились тем, что их дома не попали в списки жилья, подлежащего сносу или капитальному ремонту.

По словам врио главы Орска, сейчас этот вопрос находится под его личным контролем. Исполняющий обязанности мэра выразил уверенность, что уже в скором времени администрация населенного пункта и правительство Оренбургской области решат данную проблему.

5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенных пункты. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

При этом в начале июля на тот момент мэр города Василий Козупица досрочно сложил с себя соответствующие полномочия. Бывший глава Орска подвергся серьезной критике со стороны жителей, которые были недовольные его действиями во время паводка.

Ранее в РФ предложили ввести уголовную ответственность за мародерство при чрезвычайных ситуациях.

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