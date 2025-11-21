Стала известна причина прорыва дамбы в Орске

Ростехнадзор завершил расследование причин прорыва дамб в Орске Оренбургской области в апреле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прорыв дамбы произошел из-за погрешностей в проектных решениях, в том числе определение расхода реки Урал во время паводка, нарушений при сооружении дамбы, неточного прогноза весеннего половодья, недостаточной подготовки Ириклинского водохранилища к приему талых вод и несоблюдения обязательных требований при использовании гидротехнических сооружений.

В связи с ЧП к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП привлечено управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации Орска. Кроме того, установлен список мероприятий по ликвидации причин аварии. Материалы расследования поступят в прокуратуру для дальнейших процессуальных решений.

5 апреля 2024 года в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода затопила не только этот город, но и многие другие населенные пункты Оренбургской области. Из зоны бедствия были эвакуированы тысячи граждан, а сотни домов получили повреждения.

Ранее мэр Орска оценил возможность строительства новой дамбы.