Отец Маска не поверил, что американцы были на Луне

Отец Маска усомнился, что американцы могли высадиться на Луну в 1969 году
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Предприниматель, исследователь космоса и ядерных технологий, отец Илона Маска Эррол Маск подверг сомнению высадку американцев на Луну в 1969 году. Его слова приводит ТАСС.

«Я задаюсь этим вопросом, как они могли это сделать?» — сказал Эррол на пресс-конференции, отметив, что последние 10 посадок на Луну «с огромным хвостом обломков» доказывают обратное.

Отец Маска объяснил, что для захода на лунную орбиту скорость корабля должна быть в три раза больше скорости полета пули. Чтобы совершить замедление, понадобится очень много топлива, отметил он. Исходя из этого, Маск предложил представить «ретро-ракету», которая сначала должна развить огромную скорость, а затем уравновесить ее и «выйти в ноль» для посадки. Предприниматель обратил внимание, что для осуществления американской экспедиции на Луну в 1969 году нужно было иметь запас топлива в 29 тонн. Маск поставил под сомнение, что такое было возможным в то время.

До этого сообщалось, что в 2026 году люди, впервые со времен полетов «Аполлонов», должны увидеть обратную сторону Луны своими глазами. К ней направляются астронавты миссии «Артемида-2» в рамках подготовки к высадке в 2027–2028 году. Если все пойдет по плану, в новом году создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос возьмет реванш у своего давнего соперника, американского миллиардера и основателя космической компании SpaceX Илона Маска, и обгонит его, сев на Луну первым. О том, как в 2026 году люди будут исследовать естественный спутник Земли, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в 2027 году российские космонавты начнут тренировки для полета на Луну.

 
