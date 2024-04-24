Ученый рассказал, в каком случае может затопить Москву и Санкт-Петербург

Весной 2024 года несколько регионов России столкнулись с экстремально высоким половодьем — затоплены Оренбургская и Курганская области. На сайте Гидрометцентра сообщается о рисках формирования опасных заторов в Карелии, Ленинградской и Псковской области. Эти регионы, как и Москву, может затопить при определенных обстоятельствах, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов.

«До этих регионов вскрытие льдов еще не дошло, и, если произойдет резкий заток теплого воздуха, который вызовет интенсивное снеготаяние, если уровень воды вырастет резко, то прочный лед взломается, а он имеет особенность образовывать заторы. В этом случае может начаться резкое наводнение. Вероятность такая есть, но также существуют много факторов, которые мы не можем учесть, поэтому прогнозировать что-то сложно», — объяснил Болгов.

В Москве тоже может произойти наводнение.

«В интернете можно найти информацию об апрельском наводнении Москвы 1908 года, тогда вода поднялась до стен Кремля. Еще одно наводнение Москвы произошло в 1926 году — тогда произошло редкое сочетание событий. Выпало рекордное количество снега за зиму, он скопился на водосборе, и его резкое таяние привело к разливу реки», — отметил специалист.

Всего зафиксировано 25 крупных наводнений Москвы, последнее было в 1931 году. Но специалист не исключает, что может произойти еще одно.

«Правда, сегодня с этим сложнее, поскольку большая часть воды перехватывается водохранилищами. Но если ситуация пойдет по сценарию 1908 года, то этих водохранилищ явно не хватит. Поэтому от наводнения не застрахован никто», – заключил гидролог.

Подробнее о том, когда вода уйдет из Оренбургской и Курганской областей, почему предсказать интенсивность и точное время паводков нельзя и можно ли было предотвратить наводнение городов Сибири, — в интервью Болгова «Газете.Ru».

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